Ukraina: Obiekt wojskowy i budynki mieszkalne w Odessie ucierpiały w wyniku rosyjskiego ostrzału

Ukraińskie Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych "Południe" poinformowało o rosyjskim ataku rakietowym na Odessę - przekazała w sobotę gazeta internetowa Ukrainska Prawda. Według agencji Reutera dwie rakiety trafiły w obiekt wojskowy, a kolejne dwie w budynki mieszkalne. Brak doniesień o ofiarach.

"W mieście aktywna jest obrona przeciwlotnicza. Zagrożenie nie minęło, mieszkańcy są proszeni o pozostanie w schronach. Władze zwracają się też z prośbą, by nie publikować filmów ani zdjęć ostrzałów" - podano na stronie internetowej Ukrainskiej Prawdy.

"Jedynym celem rosyjskiego ataku rakietowego na Odessę jest terror. Rosja powinna zostać uznana za państwo sponsorujące działalność terrorystyczną i traktowana adekwatnie (do tej roli - PAP). Żadnych interesów, kontraktów, projektów kulturalnych. Potrzebujemy zbudować mur pomiędzy cywilizowanym światem i barbarzyńcami, atakującymi miasta przy użyciu rakiet" - napisał na Twitterze szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba (https://tinyurl.com/2p92xdjf).

Licząca ponad milion mieszkańców, położona na południu kraju Odessa jest trzecim co do wielkości miastem Ukrainy. W tym porcie nad Morzem Czarnym nie doszło dotychczas do bezpośrednich walk z rosyjskimi wojskami. Sporadyczne ataki rakietowe najeźdźcy nie wyrządziły jak dotąd poważnych szkód w mieście.

Ukraińskie władze cywilne i wojskowe alarmują od początku rosyjskiej inwazji (24 lutego), że Odessa może stać się celem operacji desantowej wroga, przeprowadzonej przy użyciu okrętów wojennych Floty Czarnomorskiej. W nocy z 19 na 20 kwietnia Radio Swoboda poinformowało, że rosyjski krążownik rakietowy Moskwa, zatopiony na początku miesiąca przez ukraińskie wojsko, miał odegrać kluczową rolę w planowanym przez Kreml desancie w Odessie.