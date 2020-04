Ukraina: Obowiązkowa samoizolacja dla osób powyżej 60. roku życia

Rząd Ukrainy postanowił, że osoby objęte samoizolacją - czyli wszyscy powyżej 60. roku życia, osoby chore na Covid-19, ci, u których podejrzewane jest zakażenie, i osoby kontaktowe - mogą wychodzić do sklepu spożywczego i apteki w promieniu 2 km od miejsca izolacji.

W zamieszczonym na rządowym portalu dokumencie datowanym na 2 kwietnia, omawianym w piątek przez ukraińskie media, zaznaczono, że osoby w samoizolacji mogą wychodzić do sklepu i apteki tylko w sytuacji, gdy nie ma się nimi kto zaopiekować. Wychodząc na ulicę, osoby te muszą mieć na sobie maseczki ochronne, jednak zaznaczono przy tym, że nie mogą być to maski z zaworem wydechowym.

Restrykcje nie dotyczą ludzi powyżej 60. roku życia, którzy biorą udział w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i pracują w infrastrukturze krytycznej - wskazano.

Osoby poddane samoizolacji mają obowiązek przebywania w wyznaczonym do izolacji miejscu i powinny powstrzymywać się od kontaktów z innymi ludźmi; wyjątek stanowią osoby, z którymi mieszkają - dodano.

Zezwolono też im na wyprowadzenie na spacer domowego zwierzęcia dwa razy dziennie.

Rząd ogłosił, że będzie zbierał dane dotyczące osób w samoizolacji i poddanych obserwacji, by monitorować, czy stosują się do restrykcji. Jak pisze internetowa gazeta "Ukraińska Prawda", ministerstwu transformacji cyfrowej polecono opracowanie do 5 kwietnia służącego temu serwisu.

Na Ukrainie odnotowano 942 przypadki zakażenia koronawirusem. 23 osoby zainfekowane zmarły, a 19 wyzdrowiało. Pierwszy przypadek zakażenia w tym kraju odnotowano 3 marca.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska