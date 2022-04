Ukraina: Obrońca Czernihowa: Rosjanie wycofywali się tak szybko, że po drodze zostawili mnóstwo ciał swoich kolegów

Rosjanie wycofywali się spod Czernihowa tak szybko, że po drodze zostawili mnóstwo ciał swoich kolegów - mówi PAP 40-letni żołnierz ps. "Pająk", który do ukraińskiej armii wstąpił w 2015 roku.

Poproszony o skomentowanie rosyjskiej narracji o wycofaniu się sił Rosji z tych rejonów na północy Ukrainy "w geście dobrej woli", "Pająk" stwierdza, że "to kompletna bzdura".

"Oni zostali pokonani, zrozumieli, że nie zrobią tu postępów, ponosili ogromne straty. Im mocniej parli do przodu, tym większe były ich straty" - wspomina. "Ciała ich poległych musiały później sprzątać nasze służby specjalne" - tłumaczy.

"Pająk" ocenia, że o porażce Rosjan przesądziła "nieprofesjonalna taktyka". "Oni po prostu szli przed siebie, dostawali taki rozkaz i parli do przodu na siłę. Łatwo było ich oflankować, zatrzymać i ostatecznie unieszkodliwić. Nie sądzę, żeby nie mieli motywacji albo dobrego sprzętu, po prostu ich sposób walki, o którym decyduje się ponad głowami żołnierzy, prowadził do wielkich strat ludzkich w ich szeregach i dlatego musieli się wycofać" - wskazuje żołnierz, który doświadczenie bojowe zdobywał na wschodniej Ukrainie.

Na pytanie, jak ocenia profesjonalizm przeciwników, odpowiada: "To byli zawodowcy, w okolicach Czernihowa nie było ani rezerwistów, ani poborowych". "Wiedzieli, jak walczyć, jak namierzać cele, widać było, że to profesjonaliści" - mówi. Wspominając walki, wyjaśnił, że gdy jego oddział dostrzegł zbliżającą się kolumnę wroga, najpierw atakował jego artylerię, a gdy Rosjanie zatrzymali się lub zaczęli wycofywać, przystępowano do flankowania. "To były jednostki, które bombardowały Czernihów, dlatego tak ważne było unieszkodliwianie ich artylerii" - tłumaczy.

Zdaniem "Pająka" przewaga liczebna Rosjan wynosiła pięć do jednego.

"W moim oddziale walczyli tylko Ukraińcy. Ze względu na to, że byliśmy na pierwszej linii frontu, wśród nas znajdowali się wyłącznie doświadczeni w boju profesjonalni żołnierze" - wskazuje rozmówca PAP. Dodaje, że chociaż broń, z której korzystali, pochodziła przede wszystkim z Ukrainy, korzystano również z amerykańskich ręcznych przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin, brytyjskich wyrzutni pocisków przeciwpancernych NLAW oraz tureckich dronów Bayraktar.

Żołnierz wspomina, że w rejon Czernihowa został skierowany od razu po rozpoczęciu przez Rosjan inwazji na Ukrainę. "Walczyłem we wsiach oddalonych o około 20 km od Czernihowa, w Orliwce czy Slobodzie" - mówi.

Z Czernihowa Jakub Bawołek