Ukraina: Obwód rówieński zawiesza połączenia kolejowe z Białorusią

Gubernator obwodu rówieńskiego w północno-zachodniej Ukrainie Witalij Kowal poinformował w piątek, że w jego rejonie zawieszone zostały połączenia kolejowe z Białorusią po to, aby uniemożliwić dostawy sprzętu dla sił rosyjskich.

"Oznacza to, że rosyjskie wojska nie będą zaopatrywane w sprzęt wojenny przez białoruskie koleje" - napisał Kowal w oświadczeniu.

Kilka dni temu szef ukraińskich kolei państwowych Ołeksandr Kamyszin informował, że nie ma połączenia kolejowego między Białorusią i Ukrainą, dzięki czemu nie będzie można dostarczać z Białorusi rosyjskiego sprzętu wojskowego koleją.

"Zwracałem się do białoruskich kolejarzy, żeby nie wykonywali przestępczych rozkazów i nie wieźli rosyjskich wojskowych eszelonów na Ukrainę (...) Nie mogę podać szczegółów, ale jestem wdzięczny białoruskim kolejarzom za to, co robią" - mówił wtedy Kamyszin.