Ukraina: Ochotnik z podkijowskiej wsi: mamy historyczną misję - pokonać odwiecznego wroga, nie będzie kompromisów

Cieszę się, że mam możliwość zakończyć wielowiekową walkę Ukrainy o niepodległość. Nie chcę, by ten obowiązek przechodził na moje dzieci i wnuki, chociaż wraz ze mną moi synowie bronią teraz naszej ziemi. Jestem dumny, że moje pokolenie otrzymało historyczną misję pokonania odwiecznego wroga Ukrainy - mówi w rozmowie z PAP 49-letni Oksen, mieszkaniec podkijowskiej wsi Pidhirci, który od pierwszego dnia wojny walczy z rosyjskim wojskiem.

"24 lutego moją rodzinę zbudziły potężne eksplozje. Mieszkamy we wsi Pidhirci, która znana jest nie tylko z krętych dróg, lecz również z tego, że znajduje się tu jedna z jednostek Obrony Przeciwlotniczej - cel rosyjskiej artylerii. Mimo wysiłków wroga jednostka trwa i wciąż z powodzeniem niszczy rosyjskie samoloty i rakiety. W te działania włączyłem się od pierwszych dni wojny" - wyjaśnia Oksen.

Oksen mówi PAP, że w pierwszych godzinach wojny mieszkańcy Kijowa tłumnie ruszyli do swych terytorialnych komisariatów wojennych. Bez względu na wykonywany zawód. Każdy chciał być pomocny. "Jeden z bronią w ręku, inny pomaga w logistyce, ktoś zastawia na wroga pułapki, ktoś inny gotuje obiad. Jestem dumny ze swego narodu" - podkreśla.

Rozmówca PAP już w 2014 roku, po zaanektowaniu przez Rosję Krymu zrozumiał, że apetyt Moskwy jest nieokiełznany. Wskazywało na to jego zdaniem i ówczesne zachowanie agresora, i cała historia relacji ukraińsko-rosyjskich. "Przyznam, że po 24 lutego tego roku trochę mi ulżyło, jeśli można się tak wyrazić, bo żyć w ciągłym napięciu jest bardzo ciężko".

Mężczyzna tłumaczy, że w Ukraińcach kipi ogromna złość, złość za sprawą której nikt nie może "nam wcisnąć żadnej ugody porozumiewawczej, bo na żaden kompromis Ukraińcy się nie zgodzą". Kompromis jego zdaniem będzie oznaczał regres i powtórkę historii z lat 20. i 30. XX wieku, kiedy głodem wymuszono na Ukraińcach akceptację władzy sowieckiej. Podkreśla, że tego też teraz oczekują rosyjskie władze, wydając rozkazy bombardowania Mariupola, Charkowa, Czernihowa i innych ukraińskich miast. "To jest kolejny akt okrutnego ludobójstwa Ukraińców przez Rosjan. Widać, że oni są zdumieni naszą jednością. Również widać, że nie spodziewali się takiego wsparcia Ukrainy ze strony Europy i świata. To międzynarodowe wsparcie jest nam bardzo potrzebne i bardzo je cenimy - wyznaje.

W rozmowie z PAP mężczyzna utożsamia siebie z Ukrainą, porównuje swoje życie do jej dziejów. "Kiedy byłem mały - mój kraj również był niedojrzały, dorastałem - Ukraina dorastała wraz ze mną, gdy zacząłem rozumieć więcej - Ukraina stała się realnością, a teraz, gdy jestem pełen mocy - mój kraj również ma moc odparcia wroga. Teraz często można usłyszeć, że Ukraińcy nie zaznają spokoju, póki nie zniszczą wroga. Wolą umrzeć, aniżeli pozwolić rosyjskim okupantom rządzić na naszej ziemi. Gdy na początku wojny nie było jasne, że wojsko rosyjskie jest nie tak mocne, jak się wydawało, widziałem, jak ukraińska młodzież masowo szykowała dla nich koktajle Mołotowa. Każdy, kto zna się na sprawie wie, że skuteczność jednego koktajlu jest wątła. Trzeba trafić w odpowiednie miejsce, żeby poskutkowało, uważać, żeby nie podpalić siebie. Jednak, ci młodzi ludzie byli tak zdeterminowani, że gotowi byli na wszystko, by zniszczyć najeźdźcę - nawet oddać swoje życie - podkreśla.

Oksen, jak obecnie większość Ukraińców, snuje rozważania o winnych rozpętania wojny. "Gdy słyszę w mediach zachodnich, że nie wszyscy Rosjanie są za nią odpowiedzialni i wszystko się zmieni z odejściem Putina - to się nie zgadzam. To oni, Rosjanie wychowali tego dyktatora i w jego miejsce wsadzą nowego. Rosjanie będą osądzać Putina nie za to, że zaatakował Ukrainę, ale za to, że przegrał. W kraju, w którym prawdziwi opozycjoniści są zabijani lub siedzą w więzieniu inny ustrój jest niemożliwy" - tłumaczy i dodaje, że rosyjscy intelektualiści, którzy jeżdżą obecnie po świecie i opowiadają o innej Rosji "prowadzą równie niebezpieczną imperialną politykę" - konkluduje.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska