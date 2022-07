Ukraina: Od początku wojny w Kijowie alarmy przeciwlotnicze trwały blisko 500 godzin; ostatni ogłoszono we wtorek

Od 24 lutego w Kijowie ogłoszono 457 alarmów przeciwlotniczych, trwających łącznie 492 godziny i 53 minuty. Ostatni, 36-minutowy alarm ogłoszono we wtorek. Jednak życie w ukraińskiej stolicy toczy się w miarę normalnie. Sklepy są otwarte, mosty na Dnieprze - przejezdne. Uczniowie przystępują do matur i egzaminów na studia, ale podczas zagrożenia muszą schodzić do schronów.

W czasie alarmów mieszkańcy Kijowa chronią się w schronach lub schodzą do stacji metra, które są wówczas bezpłatnie otwierane. Zamykane są wówczas normalnie już funkcjonujące sklepy. W mieście otwarte są sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, a także muzea, biblioteki i urzędy, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne. Godziny i tryb pracy zostały dopasowane do sytuacji. Częściowo otwarte są centra handlowe, w których funkcjonuje ok. 40 proc. sklepów.

W Kijowie między godz. 23 a 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Przejezdne są cztery mosty na Dnieprze, łączące prawo- i lewobrzeżną część miasta. Piąty most - Południowy - jest otwarty wyłącznie dla komunikacji miejskiej i transportu specjalnego.

W poniedziałek w Kijowie rozpoczął się egzamin NMT (Narodowy Test Wieloprzedmiotowy), który w tym roku zastąpił na Ukrainie tradycyjne matury. Test trwa dwie godziny i składa się z zagadnień dotyczących języka ukraińskiego, historii Ukrainy i matematyki. W razie alarmu przeciwlotniczego egzamin jest przerywany, a uczniowie kierowani do schronów. Po ustaniu zagrożenia test jest wznawiany. Wyniki NMT są podawane od razu po zakończeniu egzaminu.

Od pierwszej dekady lipca trwają egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, które stosują ten wymóg. Wszystkie gmachy, w których są przeprowadzane egzaminy, mają mieć schrony, gdzie w czasie alarmów przenoszą się zdający i członkowie komisji egzaminacyjnych. Czasem pobyt w schronie trwa do kilku godzin.

W stołecznych uczelniach trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, który dla starszych roczników zacznie się 15 sierpnia. Warunkiem otwarcia uczelni jest posiadanie schronów. W przeprowadzanych przed rozpoczęciem zajęć ankietach, w których studentów pytano o preferowany tryb nauki, większość z nich opowiedziała się za tradycyjną formą nauczania, a nie za zajęciami zdalnymi.

Obowiązek przygotowania schronów mają również szkoły, w których nauka ma się zacząć tradycyjnie, 1 września. W urządzanych obecnie szkolnych schronach mają być zapewnione miejsca do siedzenia, woda i toalety.

Kijowskie teatry jeden po drugim zapowiadają otwarcie nowego sezonu, który w tym roku wyjątkowo zaczyna się od lipca-sierpnia. W mieście otwarte są też kina, niektóre z nich mają skrócony grafik i zapraszają widzów na seanse od czwartku do niedzieli włącznie.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska