Ukraina: Od początku wojny z Rosją zginęło 148 ukraińskich dzieci, 2 miliony uciekły z kraju

Od początku wojny z Rosją zginęło 148 ukraińskich dzieci, a 232 zostały ranne - przekazała w czwartek na Telegramie rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denysowa cytowana przez Interfax-Ukraina. Według danych ONZ ponad 2 miliony dzieci zostało zmuszonych do ucieczki z kraju.

"Wedle stanu na dzień 31 marca o godz. 8 rano, zgodnie z danymi jednolitego rejestru dochodzeń przedprocesowych i innych źródeł, od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło 148 dzieci, a 232 zostało rannych" - napisała Denysowa. (https://t.me/denisovaombudsman/4573)

Jak podkreśliła rzeczniczka, ustalenie rzeczywistej liczby zabitych i rannych dzieci nie jest możliwe ze względu na to, że w ukraińskich miastach nieustannie toczą się walki z rosyjskim wojskiem.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF poinformował we wspólnym oświadczeniu wydanym z Biurem Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców UNHCR, że według danych z minionej środy z Ukrainy uciekło już ponad 2 mln dzieci, a kolejne 2,5 mln było zmuszonych do opuszczenia swoich domów i odnalezienia schronienia w innych częściach kraju. UNHCR poinformowało, że ponad 1,1 mln dzieci z Ukrainy dotarło do Polski, a setki tysięcy do Rumunii, Mołdawii, Węgier, na Słowację i do Czech.

Dane UNHCR wskazują, że od początku wybuchu wojny zginęło ponad 100 ukraińskich dzieci, jednak - jak podkreśla organizacja - te informacje mogą być zaniżone.