Ukraina: Od początku wojny zginęło 12 lekarzy, 47 zostało ciężko rannych

Dwunastu lekarzy poniosło śmierć wskutek rosyjskich ataków, zaś 47 odniosło ciężkie obrażenia od początku wojny w Ukrainie – poinformował w piątek w wywiadzie dla Ukrainskiej Prawdy minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.

"Dwunastu zabitych przez rosyjskich okupantów i 47 ciężko rannych. To są zweryfikowane liczby. Potencjalnie liczba ofiar jest wyższa, ale na razie nie mamy potwierdzenia" - oznajmił Laszko.

Pytany, czy system opieki zdrowotnej jest w stanie zapewnić odpowiednią liczbę lekarzy, odparł, że na razie nie ma krytycznej sytuacji. "Obecnie nie ma krytycznego braku lekarzy, bo jest kolejka zagranicznych lekarzy gotowych przyjechać na Ukrainę" - powiedział.

Dodał, że Ukraina jest otwarta na pomoc zagranicznych lekarzy, ale lepiej, jeśli przyjeżdżają oni na prośbę ukraińskiego resortu zdrowia zależnie od potrzeb szpitali i ze wskazaniem poszukiwanego specjalisty, np. anestezjologa czy traumatologa.

Minister zastrzegł, że sytuacja bardzo się różni w zależności od regionu Ukrainy.

Powiedział też, że utrzymuje się problem emigracji lekarzy, choć nie jest on ostry i większość z nich pozostała w miejscu pracy. "To są przede wszystkim kobiety, kobiety z dziećmi, które opuszczają Ukrainę z konieczności, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo" - powiedział.