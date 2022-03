Ukraina: Od początku wojny zginęło 17 ratowników, jeden jest w niewoli

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zginęło 17 ratowników państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, 32 odniosło obrażenia, a jeden przebywa w niewoli – informują we wtorek władze tej służby. Jeden ratownik został wzięty do niewoli podczas ewakuacji mieszkańców Hostomla pod Kijowem.

W wyniku działań zbrojnych zginęło 17 ratowników, poinformował przedstawiciel państwowej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych Hennadij Herasymczuk, którego cytuje państwowe centrum prasowe na Telegramie (https://t.me/UkraineMediaCenterKyiv/35).

Herasymczuk powiedział, że w kraju całodobowo dyżuruje 14 tys. ratowników i 3 tys. jednostek sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego.

Ratownik, który trafił do rosyjskiej niewoli to Ołeksij Danczenko. Został on złapany przez Rosjan w trakcie ewakuacji mieszkańców Hostomla 11 marca - przekazał Herasymczuk.

Służba ds. sytuacji nadzwyczajnych opublikowała na Telegramie apel o pomoc w odnalezieniu i uwolnieniu swojego pracownika (https://t.me/dsns_telegram/4821).