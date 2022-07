Ukraina: Od szoku do działania na rzecz kraju - ukraińska dziennikarka wspomina pierwsze miesiące wojny, spędzone w Batumi

W Gruzji, do której wraz z synem i przyjaciółmi trafiłam krótko po wybuchu wojny na Ukrainie, otrzymaliśmy wiele pomocy i poznaliśmy wspaniałych ludzi popierających nasz kraj - mówi w rozmowie z PAP ukraińska dziennikarka Hanna Matwijszyna. Wspomina, jak po pierwszym szoku i przerażeniu zaczęła angażować się w działania na rzecz swojej ojczyzny.

"Tak się złożyło, że na 23 lutego (dzień przed początkiem rosyjskiej inwazji - PAP) miałam wykupione wcześniej bilety do Dubaju. Gdy pakowaliśmy się z moim 16-letnim synem, zdawałam sobie sprawę, że podczas naszej nieobecności coś się może zacząć. Gdy zamykaliśmy drzwi (do mieszkania), odruchowo pocałowałam je, czego nigdy wcześniej nie robiłam" - wspomina Matwijszyna, prowadząca ukraińskiego Radia Promiń.

Jak mówi PAP, od początku pobytu żyła tylko wydarzeniami w kraju. "Byliśmy w szoku z powodu informacji, które dostawaliśmy z kraju o tym, jak intensywna jest rosyjska inwazja na Ukrainę. Przez cały czas wraz synem i przyjaciółmi, z którymi przyjechaliśmy na wczasy, monitorowaliśmy wiadomości. To był istny koszmar. Nie mogliśmy uwierzyć, że Kijów, Charków, Mariupol i inne miasta są bombardowane w tak bestialski sposób" - relacjonuje.

"Od pierwszego dnia inwazji stało się oczywiste, że nasz lot, którym mieliśmy wracać do Kijowa 1 marca, zostanie odwołany. Zastanawialiśmy się z przyjaciółmi, jak mamy wrócić do kraju i czy warto, żebym z dzieckiem wracała od razu. Jedna z przyjaciółek dostała wówczas zaproszenie z Gruzji, z którego (wszyscy) skorzystaliśmy. Gdy jechaliśmy z lotniska do Batumi, zobaczyliśmy, że wszędzie są wywieszone ukraińskie flagi i hasła ze słowami wsparcia dla Ukrainy i Ukraińców. Byliśmy mocno wzruszeni" - wspomina Matwijszyna. W Batumi spędzili trzy kolejne miesiące.

Zakwaterowano ich w hotelu, w którym przez dwa miesiące mogli bezpłatnie mieszkać. W restauracjach mogli korzystać z darmowych posiłków, a w aptekach przewidziano dla nich specjalne certyfikaty na zakup leków. W Batumi i innych miastach organizowane były ośrodki pomocy Ukraińcom. "Na każdym kroku słyszeliśmy słowa wsparcia i to było naprawdę nam bardzo potrzebne i pomocne" - zaznacza.

"Pierwszego dnia pobytu w Batumi udałam się do (siedziby) Radia Publicznego Adżarii. Chciałam zrobić reportaż o tym, jak w Batumi (mieszkańcy) wspierają Ukraińców, a stało się tak, że to ja udzieliłam wywiadu" - wspomina dziennikarka.

Jak dodaje, po kilku dniach pobytu dowiedziała się, że na batumskim placu Europy od 24 lutego codziennie odbywają się manifestacje poparcia dla Ukrainy, i poszła tam z synem, "który ciągle mówił, że źle mu jest z tym, że nie jest na Ukrainie i że chce więcej robić dla ojczyzny".

"Na tym +batumskim Majdanie+, jak go nazwano, spędziliśmy trzy miesiące. Organizowaliśmy różne akcje, w tym zbiórki pieniędzy (w pierwszym miesiącu udało nam się zebrać ponad 6 tys. dolarów) czy leków, (a także) akcje pamięci, plenerową wystawę fotograficzną, przedstawiającą skutki rosyjskiej inwazji i skierowaną m.in. do turystów z Rosji" - relacjonuje Matwijszyna.

Jak zaznacza, głównym celem "batumskiego Majdanu" było "ciągłe przypominanie o tym, że na Ukrainie trwa wojna, że wojska rosyjskie zabijają tam ludzi, że ludzie zostają bez dachu nad głową".

"Nasze spotkania codziennie zaczynały się od wykonania hymnów Ukrainy, Gruzji i (...) Białorusi, której przedstawiciele przychodzili. I jeżeli na początku zaglądaliśmy do telefonów (by sprawdzić słowa - PAP), to po jakimś czasie nauczyliśmy się nawzajem swoich hymnów na pamięć" - mówi kobieta.

"Gdy wojska rosyjskie zostały wyrzucone z Kijowszczyzny, zaczęłam szukać biletów powrotnych - w przystępnej cenie, bo miałam tylko swoje oszczędności. W czerwcu przez Kraków wróciliśmy z synem do Kijowa" - wspomina, wyrażając wdzięczność wobec Polaków za to, że swoimi działaniami "nie dają zapomnieć o wojnie w Ukrainie, którą już wszyscy na świecie są zmęczeni".

Wspominając powrót do Kijowa, Matwijszyna mówi, że z jednej strony ogarnęła ją "ogromna radość ze spotkania z miastem, starszym synem, rodzicami, rodzicami zmarłego męża, z drugiej zaś strony wszystko (było) inne niż zazwyczaj".

"Miasto jest w ciągłym napięciu. Tu regularnie wyją syreny, spadają bomby i toczą się rozmowy o tym, że wojska rosyjskie znowu mogą pójść na Kijów. Wiem jednak, że zwyciężymy w tej wojnie, a po zwycięstwie koniecznie pojadę do Batumi, gdzie umówiliśmy się z moimi nowymi przyjaciółmi, że spotkamy się, by wspólnie świętować Dzień Zwycięstwa Ukrainy na naszym placu Europy w Batumi" - mówi PAP ukraińska dziennikarka.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska