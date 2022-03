Ukraina: od tygodni Rosjanie nie są w stanie zbliżyć się do Kijowa

Rosjanie od tygodni nie są w stanie zbliżyć się do ukraińskiej stolicy, bo zostali zatrzymani - powiedział w środę w rozmowie z portalem RBK szef kijowskiej administracji wojskowej generał Mykoła Żyrnow.

"Od tygodni okupant nie był w stanie zbliżyć się do stolicy. Zatrzymaliśmy go. A na niektórych obszarach nasze siły zbrojne przeszły do ofensywy" - zauważył Żyrnow, przyznając, że najcięższe walki toczą się w tej chwili na kierunku żytomierskim, wyszogrodzkim i browarskim wokół Kijowa.

"Tam ciągle toczą się walki. Wróg próbuje odwrócić losy bitew i przejąć inicjatywę. Celem jest opanowanie wszystkich głównych dróg dojazdowych wokół Kijowa i otoczenie miasta" - dodał.

Jednak zdaniem generała, wojska rosyjskie straciły inicjatywę, a w dodatku są zdemoralizowane.