Ukraina: odblokowanie portów przyniesie nam miliard dolarów miesięcznie

Odblokowanie portów na Morzu Czarnym sprawi, że dochód Ukrainy z tytułu eksportu wzrośnie o miliard dolarów miesięcznie – oświadczył w piątek ukraiński wiceminister infrastruktury Mustafa Najem na Telegramie.

"To dla rolników możliwość wywiezienia tegorocznych plonów i uzyskania środków na przygotowanie się do następnej kampanii siewnej. Oprócz tego to prawie miliard dolarów dochodów walutowych miesięcznie, które pójdą na wsparcie gospodarki i sił zbrojnych" - napisał Najem.

Przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Zawarte w piątek w Stambule porozumienie ma zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów. Według ONZ pełne wdrożenie porozumienia zajmie kilka tygodni.

Ukraina i Rosja są jednymi z największych na świecie producentów i eksporterów zbóż. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego, eksport przez czarnomorskie porty tego kraju został zablokowany. Rosyjska blokada ukraińskiego eksportu przyczyniła się do wzrostu cen żywności na światowych rynkach i - zdaniem organizacji międzynarodowych - może doprowadzić do niedoborów żywności w wielu krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.