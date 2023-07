Ukraina: Odzyskano ciała żołnierzy, którzy zginęli w ataku na obóz jeniecki w Ołeniwce

Ukraina odzyskała ciała żołnierzy, którzy zginęli w ataku na obóz jeniecki w Ołeniwce latem ubiegłego roku - poinformował w piątek Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik praw człowieka.

"Atak terrorystyczny w Ołeniwce: Ukrainie udało się odzyskać ciała ukraińskich obrońców. Większość z nich jest zidentyfikowana" - napisał rzecznik w mediach społecznościowych.

Zaznaczył, że ofiary ataku w Ołeniwce to osoby posiadające oficjalny status jeńców wojskowych.

29 lipca 2022 roku w obozie w Ołeniwce na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, w tym uczestnicy obrony Azowstalu, a ponad 70 zostało ciężko rannych. W ocenie władz w Kijowie był to celowy akt terrorystyczny dokonany przez siły rosyjskie.