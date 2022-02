Ukraina: Ogromny ruch na drogach prowadzących na zachód kraju

Ogromny ruch panuje w czwartek na drogach w zachodnim kierunku na Ukrainie. Drogi prowadzące w przeciwnym kierunku są praktycznie puste. Ludzie chcą uciec z Kijowa albo w ogóle z Ukrainy w związku z rosyjską inwazją.

Sznury samochodów jadą od strony Kijowa na zachód Ukrainy. Duży ruch jest nawet na bocznych drogach. Na większości stacji benzynowych widać kolejki pojazdów.

"Jadę do Lwowa, chciałabym do Polski, ale słyszałam, że są na granicy bardzo długie kolejki. Więc na razie Lwów" - mówi PAP pod Żytomierzem ok. 60-letnia kobieta. Jak opowiada, była w Kijowie w celach zdrowotnych, a sama pochodzi z Iwano-Frankiwska. Zaznacza, że nie chce jednak wracać do swojego miasta. Słyszała dźwięki czwartkowych eksplozji w ukraińskiej stolicy.

Na drodze wyjazdowej z Kijowa widać było po południu ludzi stojących na poboczu z torbami, walizkami i próbujących złapać okazję. W godzinach popołudniowych centrum miasta było opustoszałe.

Trwa atak militarny Rosji na Ukrainę. W kraju ogłoszono stan wojenny.

Z Ukrainy Natalia Dziurdzińska