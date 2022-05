Ukraina: Ołena Zełenska: to, co robi dla nas Polska, to więcej niż pomoc

"Dziękuję, Polsko! To, co robicie dla nas, to więcej niż pomoc" - napisała pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska na Facebooku, komentując wsparcie Polski dla uchodźców z Ukrainy. Wskazała, że ponad 200 tysięcy dzieci ukraińskich uczy się w polskich szkołach.

"Na Ukrainie mawia się: wybieraj nie dom, a sąsiada. W przypadku krajów jest to niestety niemożliwe, ale jakże poszczęściło się Ukrainie z Polską!" - napisała Zełenska w komentarzu w piątek wieczorem. Ukraińska pierwsza dama opisała w nim rozmowę z małżonką prezydenta RP Agatą Kornhauser-Dudą na temat polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Polska "nie tylko przyjęła najwięcej naszych uchodźców (ponad 3 miliony, to jakby przyjechały trzy miasta), ale też przyznała im prawo do leczenia i edukacji. W szkołach polskich jest już ponad 200 tysięcy naszych uczniów" - napisała Zełenska. Przypomniała także, że dzięki współpracy z Polską wywiezione zostały za granicę ukraińskie dzieci ze schorzeniami onkologicznymi.

Zełenska poinformowała, że w rozmowie z małżonką prezydenta RP zaproponowała współpracę w zakresie programu pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy. "Z powodu agresji rosyjskiej Ukraińcy, mali i dorośli, odczuwają prawdziwy lęk i aby przezwyciężyć traumę, potrzebne są nam najlepsze światowe praktyki psychologiczne. Zapraszam wszystkie pierwsze damy, by dzieliły się doświadczeniem swoich krajów" - napisała małżonka prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Zakończyła swój komentarz słowami: "Dziękuję, Polsko! To, co robicie dla nas, to więcej niż pomoc. Z takimi przyjaciółmi na pewno zwyciężymy!" (https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/662815121969068).