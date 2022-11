Ukraina: Ołena Zełenska w Dniu Praw Dziecka: miliony dzieci z Ukrainy nie mają tych praw

Dzisiaj jest międzynarodowy dzień trzymiesięcznej Kiry z Odessy, 12-letniej Kiry z Mariupola, 11-letniego Jarosława – napisała pierwsza dama Ołena Zełenska w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka, przypominając historie ukraińskich dzieci, zabitych, poranionych lub pokrzywdzonych przez rosyjską wojnę.

"Dzisiaj jest międzynarodowy dzień trzymiesięcznej Kiry z Odessy. Zginęła razem z mamą i z babcią, bo Rosjanie wystrzelili rakietę w jej dom. Dzisiaj jest międzynarodowy dzień 12-letniej Kiry z Mariupola. Rosyjscy wojskowi strzałem w tył głowy zabili jej tatę, a dziewczynkę wywieźli z miasta. Cudem udało się ją sprowadzić na Ukrainę. Dzisiaj jest międzynarodowy dzień 11-letniego Jarosława. Wraz z mamą i siostrzyczką miał nieszczęście znaleźć się na dworcu w Kramatorsku (zaatakowanym przez rosyjskie rakiety - PAP). To on natychmiast wydoroślał, gdy stracili kończyny" - napisała Zełenska w niedzielę w Instagramie.

"Dzisiaj jest Międzynarodowy dzień Lizy z Winnicy, Włada z Buczy, Hryszy z Kijowa. Nie muszę opowiadać tych historii, bo zna je cała Ukraina. A jeszcze tysiące podobnych nie trafiło do mediów" - dodała pierwsza dama Ukrainy.

"Dzisiaj obchodzimy dzień, w którym świat podpisał Deklarację Praw Dziecka, zgodnie z którą dorośli zobowiązali się do obrony prawa dzieci do szczęśliwego życia, oświaty, medycyny, ochrony przed przemocą" - napisała Zełenska w Instagramie.

"Ale miliony dzieci na Ukrainie nie mają tych praw. Przedszkola, szkoły i szpitale stały się celami dla rakiet. Dzieci są odbierane rodzicom i deportowane do Rosji. Dzieci na Ukrainie żyją w zimnie, bez światła i wody. Dzieci na Ukrainie są zabijane przez rosyjskie bomby, gwałcone przez rosyjskich żołnierzy" - napisała Zełenska.

"Dzisiaj w tym dniu, chcę przypomnieć dorosłym na całym świecie: obiecaliśmy dbać o dzieci. Dlatego za każdym razem, gdy pojawia się wątpliwość, czy pomagać Ukrainie, przypomnijcie sobie o dzieciach. Bo właśnie o to my walczymy - o ich prawo do życia" - zaapelowała.

20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym dniu w 1989 r. ONZ uchwaliła Konwencję o prawach dziecka.