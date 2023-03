Ukraina: Ołena Zełenska: w rejonie Buczy Rosjanie zabili 37 dzieci

W podkijowskiej Buczy i rejonie (powiecie) buczańskim Rosjanie podczas okupacji zabili 37 dzieci, a ponad 50 dzieci odniosło obrażenia różnego stopnia - poinformowała w piątek w Buczy Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Tylko w Buczy i rejonie buczańskim poszkodowanych zostało 89 dzieci - 37 z nich zginęło. To prawie połowa. Zaś 52 odniosło obrażenia różnego stopnia" - powiedziała Zełenska.

Pierwsza Dama Ukrainy wystąpiła na konferencji United for Justice, odbywającej się w Buczy w rocznicę wyzwolenia tego miasteczka, które stało się symbolem okrucieństw okupacji rosyjskiej.

Zełenska przypomniała, że według oficjalnych danych podczas inwazji rosyjskiej na Ukrainę zginęło w tym kraju 466 dzieci. Podkreśliła, że nie są to pełne dane. "Na pewno nie są to wszystkie nasze ofiary, ponieważ nie wiemy, co odbywa się na terytoriach okupowanych" - podkreśliła.

Spośród ponad 19 tysięcy uprowadzonych przez Rosjan dzieci ukraińskich wróciło do domu tylko 327 - powiedziała małżonka prezydenta. Zapewniła, że Ukraina zabiega o odzyskanie wywiezionych.

Prokuratura generalna Ukrainy informowała wcześniej, że w ciągu 33 dni okupacji Buczy i okolic od marca do kwietnia 2022 roku Rosjanie zabili tam ponad 1400 cywilów, w tym 37 dzieci. Wojska rosyjskie dopuściły się podczas okupacji ponad 9000 zbrodni wojennych.

W związku z procederem uprowadzania z Ukrainy dzieci, co stanowi zbrodnię wojenną, 17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż rosyjski dyktator jest odpowiedzialny za tę politykę. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie co Putin.