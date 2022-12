Ukraina: Ombudsman: nadal nie mamy dostępu do jeńców w obozie w Ołeniwce

Rosja nadal odmawia dostępu do ukraińskich jeńców, przetrzymywanych w obozie w Ołeniwce w okupowanej części obwodu donieckiego – oświadczył ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla Radia Swoboda.

"Po raz kolejny nie jesteśmy tam dopuszczani. Wygląda na to, że otrzymamy dostęp do Ołeniwki dopiero po tym, jak Siły Zbrojne Ukrainy ją wyzwolą" - powiedział. "Według naszych informacji obecnie znajduje się tam 150 obywateli Ukrainy. Są to nie tylko wojskowi" - dodał.

W rozmowie z Radiem Swoboda Łubinec skrytykował Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża- (MKCK), który oskarżył o brak efektywności m.in. w sprawie jeńców.

"Z jednej strony domagamy się, by Komitet zmienił coś w swojej działalności, a z drugiej strony powiedzieliśmy im oficjalnie, że szukamy alternatywy. Nawet jeśli w przyszłości będą dwie organizacje, nawet jeśli Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w końcu pokaże swoją efektywność, to dwie organizacje zawsze są lepsze od jednej" - ocenił.

"Uważam, że jest to znacznie lepszy mechanizm uzyskania jakiejkolwiek informacji w sprawie kontaktu z jeńcami wojennymi" - podkreślił Łubinec.

W czwartek MKCK poinformował, że jego przedstawiciele przez dwa dni wizytowali miejsca przetrzymywania ukraińskich jeńców po stronie rosyjskiej i rosyjskich jeńców, znajdujących się w Ukrainie. Kolejne takie wizyty zaplanowano w końcu grudnia. W komunikacie nie wspomniano, czy MKCK był także w obozie w Ołeniwce.

Ukraińscy żołnierze, którzy przeszli przez obóz dla jeńców w dawnej kolonii karnej w okupowanej Ołeniwce, porównują go do obozu koncentracyjnego. Mówił o tym w jednym z wywiadów m.in. Mychajło Dianow, żołnierz ukraińskiej piechoty morskiej, który brał udział w obronie Mariupola i zakładów Azowstal, a potem trafił do rosyjskiej niewoli.

29 lipca w Ołeniwce doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, a ponad 70 zostało ciężko rannych - informacje te pochodzą z rosyjskich źródeł. Strona ukraińska jest przekonana, że było to celowe działanie Rosjan oraz akt terrorystyczny i zaapelowała do organizacji międzynarodowych o reakcję.

Rosjanie oskarżali o ostrzał stronę wojska ukraińskie - wersję tę obaliło m.in. śledztwo dziennikarskie CNN. Według sztabu generalnego ukraińskiej wybuch to dzieło Rosjan, którzy chcieli w ten sposób "ukryć tortury i zabójstwa" ukraińskich jeńców.

Z Kijowa Jarosław Junko