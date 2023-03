Ukraina: Ombudsman: odzyskaliśmy 15 dzieci z terytoriów okupowanych przez Rosję

Odzyskaliśmy 15 dzieci z terytoriów okupowanych przez Rosję – poinformował we wtorek ukraiński rzecznik praw człowieka (ombudsman) Dmytro Łubinec. Władze Ukrainy mają dane dotyczące ponad 16 tys. uprowadzonych przez Rosjan dzieci, z których do tej pory udało się odzyskać zaledwie 308.

"Ukrainie udało się odzyskać 15 ukraińskich dzieci wraz z ich mamami i prawnymi przedstawicielami! Są to dzieci z miast w obwodzie charkowskim i chersońskim, które były okupowane jeszcze na początku wojny" na pełną skalę - przekazał Łubinec na Telegramie.

Ombudsman zapewnił, że władze robią wszystko, by Ukraińcy, którzy poszukują swoich bliskich, mogli ich odnaleźć. "Według danych Narodowego Biura Informacyjnego do dziś na terytorium Ukrainy powróciło 308 dzieci" - napisał. (https://t.me/dmytro_lubinetzs/1942)

Ponad 16 tys. ukraińskich dzieci, które uprowadziły siły rosyjskie, to dane oficjalne i udokumentowane. Rzeczniczka praw dziecka Ukrainy Daria Herasymczuk mówiła w niedawnym wywiadzie dla PAP, że strona rosyjska przyznaje się do "ewakuacji" ponad 700 tys. dzieci z jej kraju.

"Mówimy (…) nie o tysiącach, lecz setkach tysięcy porwanych dzieci. Strona rosyjska podaje liczbę 738 tysięcy rzekomo ewakuowanych dzieci, ale wszyscy doskonale rozumieją, że nie jest to żadna ewakuacja, a właśnie przymusowe wywiezienie, deportacja" - podkreślała.

W ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Z Kijowa Jarosław Junko