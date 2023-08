Ukraina: Operator drona zwiadowczego: jesteśmy oczami ukraińskiej armii; nasz główny cel to znajdowanie rosyjskiej artylerii i zaopatrzenia

Jesteśmy oczami ukraińskiej armii; kluczowe na tym etapie wojny i na tym odcinku frontu jest znajdowanie rosyjskiej artylerii i zaopatrzenia, lecz ważne pozostają też duże skupiska żołnierzy wroga – powiedział w rozmowie z PAP ukraiński wojskowy o pseudonimie "Sąsiad”, operator drona i członek działającego na południu kraju oddziału zwiadowczego.

"Naszym bezwzględnym priorytetem jest znajdowanie rosyjskiej artylerii i jej niszczenie. Potem (celujemy) w duże wozy zaopatrzeniowe, np. z paliwem, dobrze ufortyfikowane linie obronne, no i oczywiście duże skupiska orków" - oznajmił żołnierz stacjonujący w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, który określił siły wroga popularną pogardliwą nazwą zaczerpniętą z literatury J.R.R. Tolkiena.

"Sąsiad" wstąpił do ukraińskich sił zbrojnych w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 roku. Najpierw walczył ciężkim karabinem maszynowym, a następnie wyrzutnią przeciwpancerną NLAW. Stacjonował w obwodach kijowskim, odeskim, charkowskim i donieckim. Od kilku tygodni broni swojej ojczyzny na jej południowym krańcu.

"Przekwalifikowanie się z bardziej bezpośredniej walki na to, co robię teraz, było moją decyzją. Kierowanie dronem wymaga trochę większych umiejętności i wiedzy technicznej. Uważałem, że je posiadam i dlatego chciałem jak najlepiej wykorzystać swój potencjał" - wyjaśnił rozmówca PAP.

"Przed inwazją byłem inżynierem i zacząłem czuć, że tracę swoje cywilne umiejętności, dlatego nowe zajęcie jest pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy życiem +w cywilu+ i wojskiem" - dodał.

Tłumacząc, co robi, zaznaczył, że jego rola pozostaje ściśle związana z artylerią, która bez rozpoznania "jest właściwie bezradna". "Latamy nad pozycje wroga i gdy znajdziemy jakąś większą grupę orków albo ich sprzęt, przekazujemy współrzędne artylerii" - relacjonował.

"Oczywiście nie wszystkie cele są ostrzeliwane. Oszczędzamy amunicję i wyżsi rangą dowódcy decydują o tym, czy w dany punkt skierują ogień artyleryjski, czy też nie. Jeśli decyzja jest pozytywna, od wykrycia do ostrzału mija zwykle około 10 minut" - powiadomił wojskowy.

"Sąsiad" zwrócił uwagę na poziom zaawansowania używanego przez Ukraińców sprzętu, który każdego dnia pozwala im wykrywać pozycje wroga. "Rosjanie są generalnie nieźli w ukrywaniu siebie i swojej broni, ale my jesteśmy lepsi w ich znajdowaniu. Nasze drony są wyposażone w noktowizory i wykrywacze ciepła. Pracujemy 24 godziny na dobę, mamy nieprzerwany obraz pozycji przeciwnika. Jakiś nowy cel znajdujemy codziennie" - przyznał.

"(Rosjanie) są najłatwiejszym celem wtedy, gdy przeprowadzają rotacje na swoich pozycjach. Wtedy najczęściej ich znajdujemy, a kilka minut później neutralizujemy" - dodał.

Mówiąc o różnicach w sposobie prowadzenia wojny, podkreślił brak szacunku rosyjskich dowódców do swoich podwładnych. "Słyszałem osobiście przechwycone rozkazy rosyjskich dowódców. Grozili swoim żołnierzom, że jeśli nie rzucą się na nasze linie obronne, dostaną ostrzałem artyleryjskim zza pleców. To jest sposób zarządzania rosyjską armią" - powiedział operator drona zwiadowczego.

"Myślę, że to główna różnica pomiędzy nami i nimi. Człowiek dla Rosjan nie znaczy nic, a dla nas znaczy wszystko" - podkreślił.

"Sąsiad" przewiduje, że wojna potrwa jeszcze długo, a o sukces podobny do wyzwolenia Chersonia czy większości obwodu charkowskiego będzie bardzo trudno. "Nie mam wątpliwości, że będzie to długotrwała wojna. Przed inwazją nie byłem żołnierzem wcale, a dziś myślę, że stałem się już w tym dobry. To samo dotyczy jednak Rosjan, oni przecież też nabierają doświadczenia" - zauważył.

"Wyzwolenie Chersonia czy okolic Charkowa było czymś wielkim, wspaniałym. Nie jestem jednak pewien, czy podobny sukces powtórzy się szybko" - ostrzegł rozmówca PAP.

Z Kijowa Jakub Bawołek