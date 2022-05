Ukraina: Operator komórkowy Kyjiwstar: Polska przyjęła 35 proc. wszystkich uchodźców z Ukrainy

Możemy potwierdzić, że obywatele Ukrainy, którzy uciekli z kraju z powodu wojny, zaczynają wracać do domów; na podstawie naszych danych widzimy również, że Polska przyjęła 35 proc. wszystkich naszych uchodźców - oświadczył w poniedziałek Ołeksandr Komarow, prezes największego ukraińskiego operatora komórkowego Kyjiwstar.

"Obserwujemy wszystkie przepływy migracyjne, w tym do poszczególnych państw. (...) Oprócz Polski, 15 proc. ukraińskich uchodźców trafiło do Niemiec, 7 proc. do Czech, 5 proc. do Włoch, a po 2 proc. do Rumunii i Mołdawii" - przekazał Komarow w rozmowie z agencją Interfax-Ukraina.

Według prezesa Kyjiwstar liczba Ukraińców, którzy od początku rosyjskiej inwazji (24 lutego) musieli zmienić miejsce zamieszkania, wynosi obecnie około 8,7 mln. "Jest to migracja w dwóch kierunkach - z dużych miast na prowincję i ze wschodu kraju na zachód. Około 4 mln ludzi wyjechało do innych regionów Ukrainy, a pozostali przemieścili się z miast na wieś, pozostając w granicach swoich obwodów" - dodał Komarow.

Firma telekomunikacyjna Kyjiwstar powstała w 1994 roku, a trzy lata później uruchomiła własną sieć telefonii komórkowej. Według danych z końca ubiegłego roku, z usług operatora korzystało na Ukrainie 26,2 mln abonentów.