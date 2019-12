Ukraina: Opozycja ostrzega Zełenskiego przed ustępstwami wobec Rosji

Przed zaplanowanym na 9 grudnia szczytem przywódców Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji, którzy mają rozmawiać o konflikcie w Donbasie, liderzy trzech frakcji w ukraińskim parlamencie ostrzegli prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przed ustępstwami wobec Rosji.

"Oświadczamy o konieczności przestrzegania podczas negocjacji w formacie normandzkim najważniejszych stanowisk, czerwonych linii, których naruszenie przyniesie Ukrainie nieodwracalne szkody" - głosi dokument, opublikowany we wtorek przez serwis internetowy Ukrainska Prawda.

Podpisali się pod nim szefowie ugrupowań opozycyjnych: były prezydent Petro Poroszenko z Eurosolidarności, była premier Julia Tymoszenko z Batkiwszczyny oraz muzyk Swiatosław Wakarczuk z partii Hołos (Głos).

W ich ocenie podczas rozmów tzw. czwórki normandzkiej Zełenski nie może pójść na żadne kompromisy w sprawie integralności państwa i nie może zgodzić się na jego federalizację. Nie może również być kompromisów odnoszących się do dążeń Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

"Żadnych politycznych działań, w tym wyborów na okupowanych obecnie terytoriach Donbasu do realizacji warunków dotyczących bezpieczeństwa oraz zakończenia okupacji, w tym wycofania rosyjskich wojsk, rozbrojenia nielegalnych formacji i odzyskania kontroli nad granicą (z Rosją)" - napisali szefowie klubów parlamentarnych.

"Żadnych kompromisów odnośnie zakończenia okupacji i zwrotu Ukrainie Krymu. Żadnego wstrzymywania międzynarodowych procesów sądowych wobec Rosji" - oświadczyli.

Poroszenko, Tymoszenko i Wakarczuk poinformowali, że koordynują działania w sprawie obrony interesów narodowych i zaapelowali do innych partii oraz organizacji społecznych by się do nich przyłączyły.

Rozmowy przywódców czwórki normandzkiej odbędą się w Paryżu. Będzie to okazja do pierwszego spotkania Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Przed spotkaniem w Paryżu Rosja wysuwała warunki, które Ukraina miała spełnić, by do niego doszło. Była to m.in. zgoda Kijowa na tzw. formułę Steinmeiera, która przewiduje specjalny status dla kontrolowanego przez separatystów Donbasu oraz wycofanie wojsk i uzbrojenia z trzech odcinków frontu w tym regionie. Ukraina te warunki zrealizowała.

Wywołało to obawy pewnej części społeczeństwa ukraińskiego, że Zełenski może pójść na ustępstwa wobec Rosji w sprawie Donbasu. W Kijowie i innych miastach odbywały się w związku z tym protesty pod hasłem "Nie dla kapitulacji".

Z Kijowa Jaroslaw Junko