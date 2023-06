Ukraina: ostatnie decyzje okupacyjnych władz w Doniecku to legalizacja obozów koncentracyjnych

Ostatnie decyzje władz samozwańczej, kontrolowanej przez Rosję Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) na wschodzie Ukrainy, umożliwiające dożywotnie przetrzymywanie w "miejscach tymczasowego przebywania" obywateli państw trzecich, to de facto legalizacja działalności obozów koncentracyjnych - ocenił w środę lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"Zarządca z nadania Moskwy (Denys) Puszylin wydał rozporządzenie, które w praktyce oznacza stworzenie obozów dla wszystkich (osób) nie będących obywatelami tzw. DRL lub Rosji. Warto zwrócić szczególną uwagę na (zapisy) o rzekomej readmisji (odsyłaniu przybyłych nielegalnie uchodźców do ich krajów). W przypadku DRL (nie uznawanej przez żaden kraj świata - PAP) readmisja nie jest możliwa z definicji. (...) Oznacza to dożywotnie przetrzymywanie w obozie" - zauważył Andriuszczenko w komunikacie opublikowanym na Telegramie (https://t.me/andriyshTime/10934).

W ocenie samorządowca nowe przepisy skutkują legalizacją rosyjskich tzw. obozów filtracyjnych i więzień, różniących się od niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej "tylko tym, że nie ma tam komór gazowych".

"Jak tam, ONZ i Amnesty International? Znowu nie będzie żadnych oświadczeń?" - ironicznie skomentował doradca mera Mariupola.

Na okupowanych terytoriach Ukrainy funkcjonują tzw. obozy filtracyjne, utworzone przez rosyjskie wojska po inwazji na sąsiedni kraj w lutym 2022 roku. Zatrzymani żołnierze i cywile podlegają tam tzw. filtracji, czyli szczegółowym kontrolom pod kątem współpracy z armią i instytucjami państwowymi Ukrainy. Osoby, które zostaną uznane przez najeźdźców za "podejrzane", trafiają następnie do aresztów lub obozów o zaostrzonym rygorze.

Pod koniec lipca ubiegłego roku w obozie w Ołeniwce, na terytorium DRL, doszło do tragicznego w skutkach wybuchu. Według ukraińskiej armii ataku dokonały rosyjskie wojska, natomiast Moskwa usiłowała oskarżać o to Kijów. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 40 ukraińskich żołnierzy, a 130 zostało rannych - informowała prokuratura generalna Ukrainy.