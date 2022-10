Ukraina: Ostrzał w rejonie Kijowa

Osiedle w obwodzie stolicy Ukrainy, Kijowa, zostało ostrzelane wczesnym rankiem w czwartek, poinformowała administracja regionu za pomocą komunikatora Telegram.

"Ratownicy już pracują na miejscu" - brzmi komunikat władz lokalnych, cytowanych przez agencję Reutera.

Nie podano dalszych szczegółów na temat tego, gdzie miał miejsce atak.

Władze ukraińskie poinformowały, że od poniedziałku w wyniku zmasowanych ataków sił rosyjskich na Kijów i inne miasta Ukrainy zginęło co najmniej 26 osób.

W poniedziałek w atakach rakietowych zginęło 19 osób, ponad 100 zostało rannych. Była to największa ofensywa powietrzna Moskwy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę 24 lutego - ocenił Reuters. W kolejnej serii ataków we wtorek zginęło 7 osób w południowo-wschodniej części kraju. W wyniku uderzeń w wielu miejscach, w tym we Lwowie, zabrakło zasilania. Ostrzeliwane były obiekty infrastruktury energetycznej.

