Ukraina: ostrzelano autobusy ewakuacyjne; są ofiary

Żołnierze rosyjscy ostrzelali autobusy, którymi próbowano wywieźć ludność z terenów działań wojennych w Starobielsku w obwodzie ługańskim; są zabici i ranni – poinformowała w piątek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa na Facebooku.

"Okupanci użyli broni, by nie dopuścić do ewakuacji cywilnej ludności na terytorium kontrolowane przez Ukrainę" - napisała Denisowa. Dodała, że ewakuowani mieli zostać przewiezieni do miasta Dniepr w obwodzie dniepropietrowskim.

