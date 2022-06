Ukraina: otrzymaliśmy 10 proc. broni, o jaką prosiliśmy

Zachodni partnerzy dostarczyli Ukrainie około 10 proc. broni o jaką prosiła, by dorównać Rosji na polu walki - poinformowała we wtorek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

"Bez względu na to, jak bardzo by Ukraina się nie starała, jak profesjonalna by nie była nasza armia, to bez pomocy partnerów nie zdołamy wygrać tej wojny" - powiedziała Malar, cytowana przez ukraińską redakcję BBC.

"Z tego, o czym mówiła Ukraina, z tego, co jest nam potrzebne, dostaliśmy ok. 10 proc." - dodała wiceminister.

Zaapelowała do Zachodu o przyspieszenie pomocy militarnej. Każdy dzień zwłoki to "życie ukraińskich wojskowych, życie ukraińskich obywateli, cywilów, to zniszczone ukraińskie miasta i - jak widzimy już teraz - tymczasowo okupowane terytoria" - podkreśliła Malar.