Ukraina: Otwarto część Narodowego Centrum Rehabilitacji Unbroken we Lwowie

Nowa część Narodowego Centrum Rehabilitacji Unbroken została otwarta. "To dwa ogromne budynki dla kobiet w ciąży i dzieci" - poinformował PAP mer Lwowa Andrij Sadowy.

"Unbroken Mothers" to część powstającego centrum rehabilitacji ofiar wojny jakie powstaje we Lwowie. Mer Sadowy w rozmowie z PAP mówił, że w połowie lipca otwarta zostanie pierwsza część centrum. "Będą to dwa ogromne budynki dla kobiet w ciąży. Bo ludzie, którzy przeżyli bombardowania i inne wojenne tragedie, mają je w pamięci całe życie. A matkom z dziećmi jest jeszcze ciężej, więc musimy zadbać, aby mogły w spokoju, w godnych warunkach oczekiwać na rozwiązanie" - dodał. Tłumaczył, że chodzi szczególnie o matki ze zniszczonych terenów jak Mariupol i Charków.

Sadowy tłumaczył, że Narodowe Centrum Rehabilitacji Unbroken powstanie w wyniku rozbudowy istniejącego już szpitala, który składa się z czterech potężnych kompleksów. W nich leczy się obecnie ponad tysiąc osób. Codziennie lekarze przeprowadzają około stu operacji.

"Ludzie z całej Ukrainy w bardzo ciężkim stanie, przyjeżdżają medycznym pociągiem, ze specjalnie przebudowanymi przez szpital wagonami. Następnie podjeżdżają po nich karetki. Kiedy widziałem pierwszy z tych transportów, płakałem jak dziecko. Tak ciężko zrozumieć, dlaczego ta kobieta, czy ten starszy pan, co oni zrobili, że stracili ręce, nogi. To straszne, ale to jest życie" - powiedział.

"Austriacka firma Vamed zaczyna pracę przy projektowaniu nowego kompleksu, a na koniec tego roku chcemy zacząć budowę. Między innymi musimy wybudować nowe budynki, w których osoby, z nowymi protezami będą się rehabilitować" - tłumaczył. Otwarte niedawno dwa budynki wyposażone są w kuchnie, sale zabaw dla dzieci, pokoje ćwiczeń, a także podwórko, gdzie matki z dziećmi mogą spędzać czas.

Mer Lwowa wyjaśnił, że szacowany koszt powstania tego centrum to 77 milionów euro. "To duża suma, ale na przykład Freiburg wesprze nas milionem euro, również ukraińskie i polskie firmy finansują naszą budowę. Ta budowa rozwija się" - powiedział. Projekt wspiera też ukriańskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia oraz Czerwony Krzyż.