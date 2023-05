Ukraina otworzy ambasady w Rwandzie i Mozambiku

Ukraina otworzy ambasadę w Rwandzie - poinformowało w piątek MSZ w Kijowie w komunikacie na stronie internetowej. Szef MSZ Dmytro Kułeba w komentarzu na Twitterze zapowiedział również utworzenie ambasady w Mozambiku.

Jak podało MSZ Ukrainy, Kułeba mówił o powołaniu ambasady w Rwandzie podczas spotkania z szefem dyplomacji tego kraju Vincentem Birutą. "Strona rwandyjska już wyraziła oficjalną zgodę na utworzenie misji dyplomatycznej Ukrainy w Kigali" - poinformował minister. Ukraiński resort dyplomacji podkreślił w komunikacie, że "od czasu inwazji rosyjskiej (na Ukrainę) na pełną skalę Rwanda popiera rezolucje ukraińskie w ONZ, wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy i jest solidarna z narodem ukraińskim".

Kułeba jest pierwszym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy odwiedzającym Rwandę od czasu nawiązania przez oba kraje stosunków dyplomatycznych.

Na Twiterze Kułeba poinformował, że przeprowadził w piątek rozmowy z prezydentem Mozambiku Filipe Nyusim. "Uzgodniliśmy, że będziemy pracować nad wzmocnieniem relacji dwustronnych (...). Jako pierwszy krok Ukraina utworzy ambasadę w Maputo" - napisał minister na Twitterze. (https://tinyurl.com/mrynfzc4)

Podczas trwającej podróży do Afryki szef ukraińskiej dyplomacji odwiedził w czwartek Etiopię. Celem tego dyplomatycznego tournee jest - zdaniem komentatorów - osłabienie skutków rosyjskiej propagandy na kontynencie i zyskanie wsparcia Afryki dla planu pokojowego Kijowa.

Ukraina i Rosja są głównymi dostawcami pszenicy i innych zbóż do Afryki, a wpływ wojny był odczuwalny na całym kontynencie w postaci gwałtownego wzrostu cen paliwa, zboża i nawozów. Wiele krajów afrykańskich wykazało niechęć do potępienia rosyjskiej inwazji, wstrzymując się od głosu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w sprawie przyjęcia rezolucji wzywającej Rosję do wypłaty Ukrainie reparacji wojennych.