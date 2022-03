Ukraina: PAH stara się docierać ze swoją pomocą jak dalej można

Polska Akcja Humanitarna stara się dotrzeć ze swoją pomocą wszędzie tam na Ukrainie, gdzie można, a Lwów jest centrum dystrybucji - poinformowała PAP Helena Krajewska z PAH. Dzięki współpracy z ukraińskimi partnerami pomoc, często podstawowa, przekazywana jest w rejony ogarnięte walkami.

Helena Krajewska poinformowała w sobotę PAP, że PAH ma na Ukrainie swoją stałą misję, a Lwów jest dla Akcji pewnego rodzaju "hubem", jeśli chodzi o przesyłanie pomocy na terytorium całej Ukrainy - jest miejscem do przepakowywania pomocy humanitarnej i ustalania kierunków jej dalszej dystrybucji.

Po stronie ukraińskiej współpracownikami PAH są Ukraiński Czerwony Krzyż i liczne małe organizacje pozarządowe, które sprawdzają się przede wszystkim w dostarczaniu pomocy do wschodniej części kraju.

"Cały czas przyjmujemy transporty humanitarne z Polski. Dzisiaj przyszedł transport z żywnością dla dzieci od 4 do 8 miesiąca życia oraz powyżej 8 miesiąca życia" - mówiła Krajewska. Przekazane mają być także artykuły higieniczne - w sumie będzie to pomoc dla około 4 tysięcy dzieci.

"Dodatkowo staramy się wznowić naszą działalność na wschodniej Ukrainie, gdzie byliśmy od wielu lat, teraz możemy działać tylko w niektórych miejscach" - przyznała Krajewska. Na wschód, tam gdzie to jest możliwe, przekazywana jest bardziej podstawowa pomoc, a więc np. żywność czy woda. PAH udziela także pomocy psychospołecznej przez telefon.

"Na wschód jest bardzo trudno dotrzeć, ale transporty są nadal możliwe, przesyłamy je przez Kramatorsk" - powiedziała Krajewska. Dodała, że PAH nie jest już w stanie dotrzeć do miejscowości, które zostały wchłonięte przez republiki ludowe, choć jeszcze przed 24 lutego było to możliwe.

Pytana, co można zrobić, żeby wesprzeć PAH w jej działalności Krajewska podkreśliła, że PAH z zasady nie przyjmuje darów rzeczowych, a tylko pieniądze. Dzięki temu może w odpowiedniej ilości kupić tylko to co jest potrzebne. "Chodzi o to, żeby pakiety pomocowe były zgodne z zapotrzebowaniem" - podkreśliła. PAH nie przyjmuje np. ubrań.

Organizacja przyjmuje natomiast wolontariuszy chętnych do pracy - zaznaczyła Krajewska. W ramach współpracy z firmami korzysta z pomocy w transporcie i znajdowaniu miejsc do magazynowania towarów.