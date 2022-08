Ukraina: Parlament apeluje do organizacji międzynarodowych o reakcję na zbiorowy mord Rosjan na ukraińskich jeńcach

O potępienie zbiorowego zabójstwa ukraińskich jeńców wojennych przez siły rosyjskie w obozie w okupowanej Ołeniwce i uznaniu go za akt terroru zaapelowała we wtorek do państw i organizacji międzynarodowych Rada Najwyższa Ukrainy.

Jak informuje agencja Interfax-Ukraina, Rada Najwyższa zwróciła się do ONZ, UE, Rady Europejskiej, OBWE, parlamentów i rządów państw NATO, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, organizacji międzynarodowej Lekarze bez Granic w związku z aktem zbiorowego zabójstwa ukraińskich wojskowych w obozie w okupowanej przez Rosjan Ołeniwce w obwodzie donieckim.

Rada Najwyższa zaapelowała do ONZ i MKCK, by "niezwłocznie zareagowały na ten akt terrorystyczny, popełniony przez Rosję i skierowały do Ołeniwki swoich przedstawicieli w celu przeprowadzenia inspekcji".

Deputowani proszą te organizacje, by podjęły działania na rzecz stałej kontroli warunków przetrzymywania wszystkich ukraińskich jeńców wojennych, którzy przebywają na terytorium Rosji i tymczasowo okupowanych terenach Ukrainy.

Ponadto, jak pisze Interfax-Ukraina, parlamentarzyści wezwali ONZ, Unię Europejską, parlamenty i rządy państw NATO, by uznały one zabójstwo ukraińskich jeńców przez Rosję za akt terroru, zaś samą Rosję - za sponsora terroryzmu.

W nocy z 28 na 29 lipca w Ołeniwce, na terytorium byłej kolonii karnej, którą obecnie wykorzystują siły okupacyjne, doszło do wybuchu, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, a ponad 70 zostało ciężko rannych.

