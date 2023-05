Ukraina: Parlament apeluje do społeczności międzynarodowej o potępienie przymusowej deportacji ukraińskich dzieci

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w środę apel do parlamentów i rządów świata oraz do organizacji międzynarodowych, wzywając je do potępienia przymusowej deportacji ukraińskich dzieci przez Rosję, kwalifikowanych w świetle prawa międzynarodowego jako ludobójstwo – informuje agencja Interfax-Ukraina.

Ukraiński parlament wezwał również do publicznego poparcia działań Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), w szczególności, w zakresie badania i ścigania zbrodni ludobójstwa.

Jak pisze Interfax-Ukraina, deputowani uznali również, że konieczne jest wezwanie organów ścigania innych państw do wsparcie władz Ukrainy i MTK w gromadzeniu dowodów uczestnictwa Rosji i jej przedstawicieli w przymusowej deportacji dzieci z Ukrainy.

Wezwano też organizacje międzynarodowe do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu przekazania komisarzowi praw człowieka Rady Europy oraz Komitetowi Praw Dziecka ONZ pełnych list dzieci deportowanych z Ukrainy od 2014 r. i zapewnienia ich powrotu na Ukrainę.

Dokument zawiera również apel do szeregu struktur i organizacji międzynarodowych, w tym Rady Europy, UE, OBWE, ONZ i innych o zaktywizowanie działań na rzecz stworzenia międzynarodowych mechanizmów wykrywania, ochrony interesów i powrotu porwanych i przymusowo deportowanych dzieci do domu i do bliskich.

17 marca MTK wydał nakaza aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, zarzucając mu odpowiedzialność za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach ukraińskich dzieci. Nakazem objęto także rosyjską rzeczniczkę praw dziecka Marię Lwową-Biełową.

