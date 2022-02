Ukraina: Parlament będzie pracować w trybie "koalicji obronnej"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek wieczorem z przedstawicielami frakcji i grup parlamentarnych. Po spotkaniu szef frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija zapowiedział, że Rada Najwyższa będzie pracować w trybie "koalicji obronnej".

Jak poinformowała agencja informacyjna Interfax Ukraina, uczestnicy spotkania, w którym oprócz szefa państwa i parlamentarzystów brali też udział przedstawiciele struktur siłowych, dyskutowali o rozwoju sytuacji na granicach Ukrainy, a także o sposobach reagowania na zagrożenia, jakie pojawiły się w związku z uznaniem przez Rosję niepodległości tzw. republik ludowych w Donbasie.

Zełenski wystąpił z inicjatywą utworzenia w parlamencie "koalicji obronnej".

"Proszę przywódców frakcji, aby skupili się na dopilnowaniu, aby Rada Najwyższa jak najszybciej podjęła decyzję, która wzmocni nasz sektor obronny. I to jest dokładnie to, co można osiągnąć w ramach +koalicji obronnej+, kiedy wszyscy będą pracować tak szybko i płynnie, jak to możliwe" - powiedział.

Ukraiński prezydent zapowiedział też, że zamierza spotkać się z przedstawicielami ukraińskiego biznesu, by rozważyć utworzenie funduszu inwestycyjnego na rzecz wsparcia ukraińskiej armii.

Szef frakcji parlamentarnej prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija po spotkaniu oświadczył, że Rada Najwyższa przychyli się do prośby Zełenskiego i będzie pracować w specjalnym trybie.

"Ustaliliśmy, że parlament będzie działał w +koalicji obronnej+. Szefowie frakcji i grup obiecali odłożyć na bok wszelkie spory polityczne. (...) Wszyscy razem pracują nad rzeczami, które muszą zostać zaakceptowane. Jutro nastąpią zmiany w budżecie obronnym, zasadach zamówień, aby zapewnić wszystkim strukturom siłowym szybkie procedury" - wyjaśnił.

Artur Ciechanowicz