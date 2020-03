Ukraina: Parlament przyjął dymisję premiera Honczaruka

Parlament Ukrainy przyjął w środę na nadzwyczajnym posiedzeniu dymisję premiera Ołeksija Honczaruka. Za odejściem szefa rządu, co oznacza dymisję całego gabinetu, opowiedziało się 353 deputowanych.

Honczaruk był premierem od końca sierpnia 2019 roku.

"Sześć miesięcy to bardzo krótki okres, by ocenić jakikolwiek rząd, ale jestem przekonany, że Ukraińcy już odczuwają naszą pracę, na przykład w swoich płatnościach. Naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo" - oświadczył Honczaruk, występując przed głosowaniem w Radzie Najwyższej Ukrainy. Dodał, że jego gabinet "od pierwszego do ostatniego dnia" systemowo walczył z korupcją.

Środowe posiedzenie parlamentu rozpoczęło się od przemówienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Ten rząd wie, co robić, ale wiedzieć to za mało. Trzeba pracować" - oświadczył szef państwa. Ocenił, że gabinet Honczaruka ma swoje osiągnięcia, ale "to dziś za mało dla Ukraińców".