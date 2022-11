Ukraina: Parlament wzywa grupę G20 do wykluczenia z niej Rosji

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła w środę uchwałę, w której wzywa kraje grupy G20 do wykluczenia z tego gremium Rosji - podał portal Ukrainska Prawda, który powołuje się na deputowanego Jarosława Żelezniaka.

"Parlament zaapelował do państw G20 o wykluczenie Federacji Rosyjskiej ze składu tej Grupy (...) To znaczy o utworzenie G19" - napisał Żelezniak na Telegramie.

Przegłosowanie uchwały w tej sprawie Rada Najwyższa uzasadniała faktem, iż "Rosja celowo eksterminuje ludność Ukrainy, co nosi wszelkie znamiona ludobójstwa, a także terroryzuje ludność cywilną, przeprowadzając ataki rakietowe na obiekty infrastruktury energetycznej".

Ukrainska Prawda przypomina, że we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim zdalnym przemówieniu na szczycie grupy G20 dwudziestokrotnie nazwał ją G-19, sugerując, że Rosja nie powinna do niej należeć. "Rosja to terrorysta i nie powinna być zaliczana do G20" - mówił ukraiński prezydent.