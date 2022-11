Ukraina: Parlament wzywa kraje G20 do wykluczenia z tego gremium Rosji

Grupa deputowanych do ukraińskiego parlamentu (Rady Najwyższej) opracowała projekt oświadczenia adresowanego do państw G20, w którym władze w Kijowie wzywają najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata do wykluczenia z tego gremium Rosji - powiadomiło w poniedziałek Radio Swoboda.

"Biorąc pod uwagę ważną rolę grupy G20 we wspieraniu (...) rozwoju światowej gospodarki z korzyścią dla wszystkich narodów, a także podkreślając, że dobrobyt państw świata bezpośrednio zależy od możliwości utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, (...) Rada Najwyższa zwraca się do krajów G20 z prośbą o wykluczenie z tego grona Federacji Rosyjskiej jako państwa nie spełniającego żadnego spośród wymienionych kryteriów" - czytamy w projekcie odezwy, cytowanym przez Radio Swoboda.

Jak dodała agencja Interfax-Ukraina, inwazja Rosji na sąsiedni kraj została oceniona w dokumencie jako przejaw terroryzmu, dokonany w celu zniszczenia ukraińskiej państwowości i ukraińskiego narodu. Kijów wzywa też społeczność międzynarodową do wzmocnienia sankcji wobec Kremla oraz udzielenia zaatakowanemu krajowi większej pomocy militarnej, gospodarczej i finansowej.

Wśród deputowanych, którzy zainicjowali przyjęcie oświadczenia, był m.in. przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk.

Szczyt G20 odbędzie się we wtorek i środę na indonezyjskiej wyspie Bali. W ubiegłym tygodniu władze w Dżakarcie poinformowały, że w spotkaniu światowych przywódców nie weźmie udziału prezydent Rosji Władimir Putin. Zastąpi go szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.