Ukraina: Parlament żąda pilnych działań od sygnatariuszy Memorandum budapeszteńskiego

Rada Najwyższa, parlament Ukrainy, domaga się, aby sygnatariusze Memorandum budapeszteńskiego podjęli pilne działania w celu powstrzymania agresji Rosji - podała w piątek agencja informacyjna Interfaks-Ukraina.

"Rada Najwyższa Ukrainy zwraca się do państw tzw. Memorandum budapeszteńskiego z żądaniem podjęcia natychmiastowych działań w celu skutecznej deeskalacji i powstrzymania agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wycofania jej wojsk i sprzętu z terytorium Ukrainy i udzielenia Ukrainie realnej pomocy w przywróceniu jej suwerenności" - czytamy w apelu, podpisanym przez członków prezydium parlamentu i szefów frakcji.

Memorandum budapeszteńskie to porozumienie międzynarodowe podpisane w grudniu 1994 roku w Budapeszcie, zgodnie z którym Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Natomiast Ukraina zobowiązała się do przekazania strategicznej broni nuklearnej, znajdującej się na jej terytorium, Rosji i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Memorandum nie ma statusu traktatu.