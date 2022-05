Ukraina: Parlament zajmie się projektem nakazujacym budowę w nowych domach schronów przeciwlotniczych

Radzie Najwyższej (parlamentowi) Ukrainy przedłożono projekt ustawy dotyczącej obowiązku wyposażania nowo budowanych domów w schrony przeciwlotnicze - poinformował w poniedziałek Interfax-Ukraina.

Projekt przewiduje wniesienie zmian do szeregu ukraińskich aktów prawnych, dotyczących wymogów obrony cywilnej podczas planowania i zabudowy terenów.

"To wspólny projekt nasz i Ministerstwa Regionów" - cytuje agencja wpis zamieszczony na Facebooku przez współautorkę projektu, wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej do spraw organizacji władzy państwowej, samorządu, rozwoju regionalnego i planowania oraz zabudowy miast Ołenę Szuliak z rządzącej partii Sługa Narodu.

Deputowana zwróciła uwagę na to, co wyszło na jaw podczas wojny: na Ukrainie mało jest miejsc dobrze nadających się do ukrycia. Znaczna część istniejących nie jest wyposażona w wyjścia ewakuacyjne, nie jest przystosowana do przechowywania produktów spożywczych, nie chroni przed zastosowaniem broni masowego rażenia.

"Projekt (...) ma na celu zainicjowanie szybkiego rozwoju na Ukrainie sieci budowli ochronnych (schronów przeciwlotniczych i schronów w nowopowstających budynkach), które zapewnią bezpieczeństwo obywatelom przed zbrodniami wojennymi, których niemal codziennie dopuszczają się rosyjscy terroryści" - napisała Szuliak.

Projekt ustawy zakłada, że w dokumentacji budowlanej dotyczącej nowo powstających budynków ma się znaleźć obowiązkowy rozdział dotyczący obrony cywilnej. W przypadku braku takiego rozdziału niemożliwe będzie zatwierdzenie dokumentacji. Obiekty, w których na stałe przebywać ma 50 osób lub czasowo ponad 100, mają być również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.