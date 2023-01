Ukraina: decyzje ws. czołgów ważne, szkoda, że zajęły tak dużo czasu; pomogły apele Polski do Niemiec

Decyzje Zachodu o przekazaniu Ukrainie czołgów są ważne dla obronności i wyzwolenia okupowanych przez Rosję terytoriów, jednak szkoda, że ich podjęcie zajęło tak dużo czasu – powiedzieli PAP deputowani do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy. "Apele Polski do Niemiec bez wątpienia pomogły w rozwiązaniu tego problemu" - podkreśliła była wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, Iwanna Kłympusz-Cyncadze.

"Jestem szczęśliwa, że w końcu ten zaklęty krąg wokół sprawy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów został przerwany. Jest to niezwykle ważne, by Ukraina mogła się bronić i wyzwalać swoje terytoria. Z czołgami będzie to łatwiejsze" - oświadczyła Cyncadze.

Opozycyjna deputowana, która kieruje obecnie parlamentarną komisją ds. integracji Ukrainy z UE wskazała, że przekazanie jej państwu czołgów jest istotne ze względu na doniesienia o planowanych przez Rosję nowych atakach na Ukrainę.

"Pozostaje pytanie, jak szybko trafią one na Ukrainę i jak szybko zostanie wyszkolona ich obsługa. Jak szybko będziemy w stanie wyprzedzić terrorystyczną Rosję, która, co oczywiste, planuje nowe ataki na różnych frontach, żeby zniszczyć Ukrainę" - podkreśliła.

Polityk przypomniała słowa dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Wałerija Załużnego, który mówił, że jego kraj potrzebuje około 300 czołgów.

"To, co teraz dostaliśmy, nie pokrywa wszystkich potrzeb, ale jest to dopiero początek procesu. Przykro mi tylko, że niektóre decyzje polityczne zabierają tak wiele czasu i potrzebują tylu wyjaśnień" - zaznaczyła.

Mykyta Poturajew, poseł z rządzącej, prezydenckiej partii Sługa Narodu powiedział PAP, że Ukraina docenia decyzje w sprawie czołgów i czeka na podobne kroki w sprawie dostarczenia samolotów.

"W wygraniu wojny pomoże nam cały kompleks uzbrojenia, w tym broń broni dalekiego zasięgu oraz lotnictwo, którego na razie nie dostajemy" - wyjaśnił.

Czołgi - kontynuował - pozwolą Ukrainie na prowadzenie działań ofensywnych zwłaszcza w południowej, stepowej części kraju.

"Doceniamy zgodę Niemiec na przekazanie nam Leopardów, bo to pozwala na prowadzenie skuteczniejszej walki, jednak nie zapominamy, że tak późne podjęcie tej decyzji kosztowało tysiące istnień Ukraińców" - oświadczył Poturajew.

Przedstawiciele ukraińskiej mniejszości i większości parlamentarnej zgodnie podkreślają rolę Polski w procesie działań na rzecz dostaw czołgów dla Ukrainy.

"Jesteśmy wdzięczni polskiemu rządowi i koalicji ponadpartyjnej w Polsce, która w sprawie czołgów zajęła tak jednoznaczne stanowisko. Polska zna nasze potrzeby i to zdecydowanie, które pokazała, oraz jej apele do Niemiec bez wątpienia pomogły w rozwiązaniu tego problemu" - powiedziała Kłympusz-Cyncadze.

"Zaangażowanie Polski, która gotowa była przekazać nam czołgi nawet bez zgody Niemiec, jest dla nas bardzo istotne. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ruszyć tę sprawę z martwego punktu" - oświadczył Poturajew.

W środę, 25 stycznia, niemiecki rząd zapowiedział dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2. W pierwszym etapie Niemcy chcą przekazać Ukrainie 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasów Bundeswehry. Niemcy wydadzą też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów na Ukrainę.

Także w środę prezydent USA Joe Biden ogłosił, że USA przekażą Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. Jak zapowiedział Biały Dom, czołgi zostaną zakupione dla Ukrainy, ich dostawa zajmie "miesiące", ale szkolenia rozpoczną się już wkrótce.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział PAP, że w przypadku braku zgody Niemiec na przekazanie Leopardów 2 na Ukrainę, Polska będzie budować "mniejszą koalicję" państw, gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącego sąsiada.

Z kolei 11 stycznia we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 czołgów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa".

Jarosław Junko