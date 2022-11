Ukraina: Pierwsza dama Ołena Zełenska: Polacy wspierają Ukrainę jak prawdziwi przyjaciele

Polacy wspierają Ukrainę jak prawdziwi przyjaciele, sojusznicy i rodzina , jesteśmy za to bardzo wdzięczni – napisała na Twitterze Ołena Zełenska, składając życzenia z okazji Święta Niepodległości Polski.

"Dziękujemy za waszą niesamowitą pomoc i gościnność. Życzenia z okazji Święta Niepodległości, Polsko! Możecie liczyć na naszą pomocną dłoń, kiedy będziecie jej potrzebować" - napisała pierwsza dama Ukrainy.

https://twitter.com/ZelenskaUA/status/1590970344172838914?s=20&t=pRGXpwJ09ZSSwTRPPYIO3Q

Do życzeń Ołena Zełenska dołączyła film, poświęcony pomocy, której Polacy udzielają ukraińskim rodzinom, zmuszonym do ucieczki przed wojną. Kończy się on słowami: "Ja to Ukraina, ty - to Polska i nasze serca biją wspólnie. Dziękuję ci, Polsko".

just/wr/