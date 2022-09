Ukraina: Pierwsza dama przekazała szpitalowi we Lwowie rezonans magnetyczny

Małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda przekazała w poniedziałek Miejskiemu Szpitalowi Klinicznemu we Lwowie rezonans magnetyczny, który będzie służył m.in. leczeniu żołnierzy, rannych na froncie wojny z Rosją oraz osób cywilnych, które ucierpiały w jej wyniku.

"To już druga wizyta pierwszej damy w Ukrainie od czasu wybuchu wojny i agresji rosyjskiej. Tym razem wizyta we Lwowie ma stanowić świadectwo zaangażowania strony polskiej we wsparcie naszych przyjaciół, zmagających się z wojną i zbrodniczą napaścią Federacji Rosyjskiej na ten kraj" - poinformował dziennikarzy we Lwowie prezydencki minister Jacek Siewiera.

Sfinansowany ze środków kancelarii Prezesa Rady Ministrów modułowy rezonans magnetyczny został przekazany ukraińskiej opiece zdrowotnej w wyniku ustaleń, które zapadły podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego we Lwowie w kwietniu - wyjaśnił.

Podczas wizyty we Lwowie Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w poniedziałek Zachodnioukraińskie Specjalistyczne Dziecięce Centrum Medyczne.

"Oprócz rezonansu magnetycznego przekazaliśmy kilkanaście ton pomocy humanitarnej i żywnościowej, ale również środków medycznych, odzieży medycznej, środków do dezynfekcji, które będą służyć w dalszym wsparciu i leczeniu tych najmłodszych pacjentów" - powiedział Siewiera.

