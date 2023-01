Ukraina: Pierwsze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rosyjskich dowódców

Zebrano przekonujące dowody na temat przestępstw popełnionych przez rosyjskich dowódców wojskowych wysokiego szczebla i złożono zawiadomienie dotyczące zbrodni polegającej na ostrzałach obiektów cywilnych Ukrainy - poinformowała we wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Zawiadomienia dotyczą dowódcy lotnictwa dalekiego zasięgu rosyjskich sił powietrznych generała Siergieja Kobylasza oraz byłego dowódcy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej admirała Igora Osipowa.

Zarzuty dotyczą przestępstw przewidzianych w dwóch artykułach ukraińskiego kodeksu karnego - jeden mówi o planowaniu, przygotowaniu, rozpętaniu i prowadzeniu wojny napastniczej, drugi o naruszeniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy - poinformowała SBU.

Jest to pierwszy przypadek złożenia zawiadomienia o popełnienie przestępstwa od czasu agresji Rosji w Ukrainę. Za popełnienie wymienionych przestępstw grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - napisała ukraińska służba.

Śledczy SBU ustalili, że od początku inwazji na Ukrainę Sergiej Kobylasz wykonywał polecenia najwyższego dowództwa wojskowego i politycznego Rosji, dotyczącego niszczenia ukraińskich miast, i że to na jego rozkaz rosyjscy najeźdźcy przeprowadzają zmasowane ataki rakietowe na budynki mieszkalne, szpitale i infrastrukturę krytyczną w różnych regionach Ukrainy. Igor Osipow jest natomiast podejrzany o to, że w okresie od 24 lutego do 10 sierpnia 2022 roku wydawał rozkazy dotyczące systematycznych ostrzałów rakietowych z Morza Czarnego na gęsto zaludnione ukraińskie terytoria - zaznaczyła SBU (https://t.me/SBUkr/6411).