Ukraina: Pierwszy pociąg do wyzwolonego Chersonia odjedzie z Kijowa w piątek wieczorem

Pierwszy pociąg z Kijowa do wyzwolonego Chersonia na południu Ukrainy odjedzie w piątek wieczorem, zabierając prawie 200 podróżnych - poinformował przedstawiciel władz obwodu chersońskiego Serhij Chłań. Pociągi mają kursować na tej trasie regularnie.

Pociąg odjedzie o godz. 22.14 (godz. 21.14 w Polsce) i przybędzie do Chersonia w sobotę rano. "Pojedzie nim prawie 200 pasażerów, którzy kupili +bilet do zwycięstwa+" - napisał Chłań (https://tinyurl.com/3t8wyhh2).

"Bilety do zwycięstwa" to projekt charytatywny współorganizowany przez koleje ukraińskie. Przewiduje on sprzedaż symbolicznych biletów do miast znajdujących się pod okupacją rosyjską. W zamyśle mają być one wykorzystane po odbiciu tych miast z rąk rosyjskich. O wyzwoleniu Chersonia poinformowano przed tygodniem.

Następne pociągi z Kijowa do Chersonia mają kursować w dni parzyste. Wracać będą do stolicy w dni nieparzyste.

"Bilety do zwycięstwa" sprzedawane są ponadto na pierwsze trzy pociągi z Kijowa do okupowanego Mariupola i do opanowanych w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów miast Donbasu: Doniecka i Ługańska, a także do Symferopola na anektowanym Krymie. Zyski ze sprzedaży biletów przeznaczone są na zakup aut, które służyć będą do połączeń między wyzwolonymi niedawno miejscowościami i najbliższymi stacjami kolejowymi.