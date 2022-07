Ukraina: Pierwszy raz od wybuchu wojny zagraniczne statki handlowe przybyły po transporty zboża

Osiem zagranicznych statków handlowych przybyło przez Dunaj do Ukrainy, aby odebrać transporty zboża z tego kraju - poinformowały we wtorek rumuński dziennik “Adevarul” i ukraińska agencja Ukrinform. To pierwsza od wybuchu wojny wyprawa zagranicznych statków do ukraińskich portów, a umożliwiło ją niedawne odbicie przez siły Ukrainy strategicznie położonej Wyspy Węży na Morzu Czarnym - zauważa gazeta.

Według mediów powołujących się na służbę prasową ukraińskiej marynarki wojennej, statki dopłynęły pod eskortą okrętów wojskowych kanałem Bystre łączącym Dunaj z Morzem Czarnym.

"Wcześniej, ze względu na blokadę żeglugi cywilnej, przedsiębiorstwa żeglugowe były zmuszone do korzystania z kanału Sulina, co powodowało nagromadzenie dużej liczby statków oraz znaczny ruch na tym kanale" - napisał "Adevarul".

Pod koniec czerwca władze Ukrainy poinformowały, że jej siłom zbrojnym udało się odbić Wyspę Węży, na której Rosja zgromadziła liczną broń służącą zapewnieniu osłony dla ewentualnego desantu lub zmasowanego ostrzału Odessy.