Ukraina: Pierwszy statek, który korytarzem humanitarnym wywiózł zboże ukraińskie, dotarł do Turcji

Statek Resilient Africa, który dotarł do portu ukraińskiego tymczasowym korytarzem humanitarnym przez Morze Czarne i załadował tam zboże, przybył do Turcji - podał w piątek portal Suspilne. Jest to pierwszy statek, który przepłynął w obie strony utworzonym przez Ukrainę korytarzem.

Jak wcześniej podały władze ukraińskie, statki: Resilient Africa i Aroyat, pływające pod banderą Palau, zadeklarowały gotowość wykorzystania korytarza humanitarnego do zawinięcia do portów w obwodzie odeskim. W sierpniu Ukraina utworzyła ten korytarz, by mogły nim wypłynąć statki zablokowane w jej portach od początku inwazji rosyjskiej. Teraz trasa ta zaczęła być wykorzystywana przez jednostki płynące w odwrotnym kierunku - do tych portów.

Resilient Africa dotarła w ten sposób do portu w Czarnomorsku. Opuściła go z trzema tysiącami ton pszenicy na pokładzie. Ogółem Resilient Africa i Aroyat mają zabrać prawie 20 tys. ton pszenicy dla krajów Afryki i Azji.

Marynarka Wojenna Ukrainy poinformowała w połowie sierpnia, że uruchamia tymczasowy korytarz, który ma umożliwić wypłynięcie z Odessy, Czarnomorska i Piwdennego statków handlowych, pozostających w tych portach w wyniku rosyjskiej blokady eksportu ukraińskiego przez Morze Czarne.

W połowie lipca Kreml wprowadził de facto blokadę portów Ukrainy, wycofując się z umowy o eksporcie zboża z tego kraju przez Morze Czarne. Porozumienie, zawarte pod auspicjami ONZ i umożliwiające Kijowowi eksport produktów żywnościowych, obowiązywało od lipca 2022 roku. Po odstąpieniu od umowy Rosjanie zintensyfikowali ataki na infrastrukturę portową Ukrainy.