Ukraina: Pies Dżek uratowany z Kupiańska zamieszka z rodziną tenora Andrei Bocellego

Pies uratowany z wyzwolonego z rąk sił rosyjskich Kupiańska na Ukrainie zamieszka z rodziną światowej sławy tenora Andrei Bocellego - piszą w poniedziałek ukraińskie media.

Pies Dżek z Kupiańska już został zawieziony do Włoch i stanie się członkiem rodziny Bocellego - poinformował Ołeś Malarewycz z kijowskich władz, który znalazł go dzień po wyzwoleniu miasta. (https://tinyurl.com/y34kreuz)

Zwierzę podczas okupacji Kupiańska prawie straciło słuch przez wybuchy. Było też ranne w grzbiet po trafieniu odłamkiem.

Po przetransportowaniu do Kijowa psem zaopiekowali się weterynarze. Następnie przewieziono go do Włoch.

"Dziękujemy rodzinie Bocelli za wielkie serce i dobro!" - napisał Malarewycz.