Ukraina: Pies-saper Patron pierwszym na świecie Psem Dobrej Woli UNICEF

W Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka UNICEF Ukraina i słynny pies-saper Patron zawarli memorandum o współpracy na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci oraz popularyzacji wiedzy o zagrożeniu minami. Patron otrzymał również od UNICEF-u tytuł Psa Dobrej Woli - to pierwszy pies na świecie, który został wyróżniony w ten sposób - zaznacza portal Suspilne.

"Na Ukrainie nie ma dziecka, które nie znałoby psa Patrona. Zdobył on zaufanie i serca wszystkich Ukraińców, a wraz z UNICEF Patron będzie działał na rzecz tak ważnych zagadnień jak bezpieczeństwo minowe i zdrowie psychiczne" - powiedział Murat Szachin, przewodniczący UNICEF Ukraina.

O nowej roli Patrona poinformowało w niedzielę w Telegramie ukraińskie MSW (https://t.me/mvs_ukraine/20016).

"Dzięki swoim właścicielom, Patron jak nikt inny wie wszystko o przedmiotach wybuchowych, o zaminowanych polach i terenach, stale angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa minowego. Potrafi również zachęcić, współczuć, pocieszyć dzięki swojemu poczuciu humoru" - zaznaczył Szachin, podkreślając, że Patron "pomaga nie tylko dzieciom, ale i dorosłym pokonać stres i poprawić nastrój".

Jack Russel terrier Patron nie jest zawodowym psem saperskim. Należy do sapera Mychajło Iljewa z czernihowskiego oddziału ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Właściciel zabierał go do pracy i wyszkolił do wykrywania min i przedmiotów wybuchowych. Od początku wojny Patron uczestniczy w rozminowywaniu Ukrainy, a dzięki swojemu urokowi i poczuciu humoru Iljewa stał się najbardziej znanym psem Ukrainy.

Piesek ma swój profil w Instagramie (https://tinyurl.com/2p8c7s5d). Został również uwieczniony na muralach w kilku ukraińskich miasta, na wielu dziecięcych rysunkach, a także na znaczkach ukraińskiej poczty. Ratownicy stworzyli również filmiki edukacyjne, w których Patron instruuje dzieci i dorosłych, jakich zasad bezpieczeństwa powinni przestrzegać na terenach, gdzie znajdują się miny i przedmioty wybuchowe.

Patron jest symbolem stworzonego w maju przy MSW Ukrainy Międzynarodowego Centrum ds. Humanitarnego Rozminowywania.

just/ adj/