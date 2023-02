Ukraina: Pistorius: czołgi Leopard będą dostarczane na Ukrainę etapami; do lata 20-25 czołgów

Czołgi Leopard 1A5 będą docierać na Ukrainę etapami. Do lata br. powinno trafić na Ukrainę 20-25 czołgów; do pierwszego lub drugiego kwartału 2024 r. – ponad sto czołgów – powiedział podczas wizyty w Kijowie Boris Pistorius, minister obrony Niemiec.

Pistorius, cytowany przez agencję dpa, podał, że do lata powinno dotrzeć na Ukrainę 20-25 czołgów, a do końca roku - do 80. Docelowo, do pierwszego lub drugiego kwartału 2024 r., na Ukrainę powinno trafić ponad 100 czołgów Leopard 1A5 od grupy państw europejskich. Jak zaznacza agencja, szef niemieckiego resortu obrony nie sprecyzował, o które kraje chodzi.

Szef niemieckiego resortu obrony powiedział, że pozwoli to na skompletowanie co najmniej trzech batalionów.

Dpa podaje, że wizyta Pistoriusa była utrzymywana w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa.

