Ukraina: Płk. Andrew Milburn: wojna będzie trwała długo, o ile nie zdarzy się "czarny łabędź"

Pułkownik Andrew Milburn, były zastępca dowódcy operacji militarnych USA na Bliskim Wschodzie, który szkoli obecnie ukraińskich żołnierzy, uważa, że konflikt na Ukrainie będzie długą wojną na wyniszczenie, o ile nie zdarzy się "czarny łabędź", czyli całkiem nieoczekiwane wydarzenie. Takim przełomem mogłoby być np. obalenie lub zabicie Putina - dodaje.

"Przewiduję długą, krwawą wojnę na wyniszczenie. Będzie trwała co najmniej rok, jeśli nie nastąpi wydarzenie typu +czarny łabędź+. Mam na myśli wydarzenie, które jest nie do przewidzenia, w tym sensie, że obecne status quo mogłoby do niego doprowadzić. (...) Przykładowo mogłoby to być obalenie lub zabicie Putina, a to nie jest rzecz nie do pomyślenia" - mówił Milburn w programie Rock Rachon na antenie stacji TVP World.

Milburn, pułkownik piechoty morskiej USA w stanie spoczynku, założył szkoląca ukraińskich żołnierzy organizację Grupa Mozarta, która wybrała taką nazwę, by określić się jako przeciwieństwo otoczonej złą sławą rosyjskiej Grupy Wagnera, czyli firmy wojskowych najemników.

"Grupa Mozarta to nazwa trochę z przymrużeniem oka, oczywiście żadną miarą nie jesteśmy podobni do Grupy Wagnera. Przede wszystkim mamy poczucie etycznego celu i wysoki poziom zbiorowej inteligencji emocjonalnej. Jesteśmy profesjonalistami, każdy z nas jest byłym oficerem sił operacji specjalnych, a naszym wspólnym celem jest pomaganie Ukrainie w obronie przed rosyjska agresją" - wyjaśnia Milburn.

Jego zdaniem Rosjanie czynią niewielkie, ale istotne postępy w Donbasie. "Osiągają to brutalnie, po prostu niszczą dane miasto artylerią i nalotami nie zważając na ludność cywilną, aż miasto staje się całkowitą ruiną" - mówi pułkownik.