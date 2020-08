Ukraina: Po pięciu latach odchodzi szef Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej

Nazar Chołodnycki, który od 2015 roku stał na czele ukraińskiej Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP), poinformował w piątek o złożeniu rezygnacji. W udostępnionym przez niego dokumencie dotyczącym zwolnienia, zaznaczono, że opuszcza stanowisko z własnej woli.

"Od 2015 do 2020 roku SAP i NABU (Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy - PAP) praktycznie zawsze były w +opozycji+ wobec wszystkich organów ścigania i przedstawicieli partii politycznych. To, co wcześniej było standardem, okazało się teraz niemożliwe - niezależnie od politycznej przynależności, stanowisk, wpływów i finansowych możliwości - nikt nie unikał kryminalnej odpowiedzialności" - napisał na Facebooku Chołodnycki.

"W wyniku tego systemowo spotykaliśmy się z politycznymi próbami zakłócania naszej niezależności i z manipulacjami związanymi z wynikami pracy" - oznajmił.

Chołodnycki we wpisie informującym o opuszczeniu stanowiska podsumował osiągnięcia SAP. "Często krytykuje się nas za brak wyników w naszej działalności. W związku z tym chciałbym podkreślić, że po to, by wykryć korupcyjny schemat w gospodarce, identyfikować jego beneficjentów, potrzebne są 2-3 lata" - dodał.

Zaznaczył, że w ciągu pięciu lat udało się "ustalić i złamać korupcyjne schematy w sferze gazowej, naftowej, wydobywczej, energetyki atomowej, sferze bankowej, zakupów publicznych i działalności dużych państwowych przedsiębiorstw".

Ukraińskie media zwracają uwagę na konflikt między Chołodnyckim i prokurator generalną Iryną Wenediktową. BBC przypomina, że w maju Wenediktowa w opublikowanym w sieci nagraniu oskarżyła kierownictwo i prokuratorów SAP o nienależyte wykonywanie swoich obowiązków.

Według ukraińskiej sekcji BBC kadencja Chołodnyckiego, który stał na czele SAP od utworzenia tego organu, miała zakończyć się w listopadzie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska