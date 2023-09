Ukraina: po rosyjskim ataku przenieśliśmy część produkcji rakiet za granicę

Rosyjskie wojska podczas jednego z ataków uderzyły w miejsce, w którym produkowane były ukraińskie rakiety, dlatego część produkcji przeniesiono za granicę - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

"To, co mogę powiedzieć, to to, że niestety Rosja uderzyła w to miejsce, w którym były składane te rakiety. Teraz przenieśliśmy część produkcji poza granice naszego kraju" - przekazał Daniłow hiszpańskiej gazecie "ABC". Nie podał więcej szczegółów.

Na początku września Daniłow powiedział, że Ukraina od 2020 roku pracuje nad własnym programem rakietowym i stosowaniem dronów. Tak więc rażenie celów na terenie Rosji oddalonych od Ukrainy o 1500 km nie jest już problemem - podkreślił.